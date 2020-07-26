Вс, 26.07.2020
Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет. Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения. Илзе Арая, руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний

Беженец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла в Нанте

На месте пожара

ФОТО: Reuters/ScanPix

Прокуратура Франции утром в воскресенье официально завела уголовное дело против беженца из Руанды, который признался в намеренном поджоге, что привело к пожару, в котором тяжело пострадал собор святых Петра и Павла в Нанте, сообщает Reuters со ссылкой на Le Monde.

39-летний мужчина в качестве добровольца работал охранником собора святых Петра и Павла в Нанте, задачей которого было вечером закрывать собор.

Вскоре после пожара он был допрошен, однако потом освобожден, обвинений против него выдвинуто не было.

В субботу мужчину снова допросили, после чего задержали, пишет Le Monde.

Газета со ссылкой на прокуратуру сообщила, что подозреваемый признался в намеренном поджоге, что ранее отрицал.

Несмотря на то, что подозреваемый, по словам его адвоката, сожалеет о содеянном, мотивы преступления по-прежнему неизвестны.

Галерея: Пострадавший в пожаре собор святых Петра и Павла в Нанте

Напомним, 18 июля в соборе святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, в котором были уничтожены витражи и орган. 

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

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