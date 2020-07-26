Беженец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла в Нанте

Прокуратура Франции утром в воскресенье официально завела уголовное дело против беженца из Руанды, который признался в намеренном поджоге, что привело к пожару, в котором тяжело пострадал собор святых Петра и Павла в Нанте, сообщает Reuters со ссылкой на Le Monde.
39-летний мужчина в качестве добровольца работал охранником собора святых Петра и Павла в Нанте, задачей которого было вечером закрывать собор.
Вскоре после пожара он был допрошен, однако потом освобожден, обвинений против него выдвинуто не было.
В субботу мужчину снова допросили, после чего задержали, пишет Le Monde.
Газета со ссылкой на прокуратуру сообщила, что подозреваемый признался в намеренном поджоге, что ранее отрицал.
Несмотря на то, что подозреваемый, по словам его адвоката, сожалеет о содеянном, мотивы преступления по-прежнему неизвестны.
Галерея: Пострадавший в пожаре собор святых Петра и Павла в Нанте
Напомним, 18 июля в соборе святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, в котором были уничтожены витражи и орган.
Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.
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