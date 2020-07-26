Беженец из Руанды признался в поджоге собора святых Петра и Павла в Нанте

39-летний мужчина в качестве добровольца работал охранником собора святых Петра и Павла в Нанте, задачей которого было вечером закрывать собор.

Вскоре после пожара он был допрошен, однако потом освобожден, обвинений против него выдвинуто не было.

В субботу мужчину снова допросили, после чего задержали, пишет Le Monde.

Газета со ссылкой на прокуратуру сообщила, что подозреваемый признался в намеренном поджоге, что ранее отрицал.

Несмотря на то, что подозреваемый, по словам его адвоката, сожалеет о содеянном, мотивы преступления по-прежнему неизвестны.

Галерея: Пострадавший в пожаре собор святых Петра и Павла в Нанте

Напомним, 18 июля в соборе святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, в котором были уничтожены витражи и орган.

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.