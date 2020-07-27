Прибыль Rīgas satiksme в прошлом году составила 7,73 млн евро

Оборот рижского муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme в прошлом году составил 191,177 млн евро, что на 9% больше, чем годом ранее, а прибыль компании достигла 7,73 млн евро, тогда как в прошлом году компания работала с убытками, свидетельствует информация Firmas.lv.
В том числе доход Rīgas satiksme от пассажирских перевозок в 2019 году составил 50 млн евро, что на 4,7 млн евро или 10,4% больше, чем в предыдущем году.
В свою очередь доход Rīgas satiksme от услуг парковок в прошлом году составил 13,9 млн евро, что по сравнению с 2018 годом на 300 тыс. евро или 2,2% больше.
В отчете руководства компании также говорится, что увеличение доходов Rīgas satiksme на 10,8 млн евро в прошлом году связано с ростом финансирования со стороны государства и Рижского самоуправления.
Финансирование Rīgas satiksme из государственного бюджета увеличилось на 1,3 млн евро.
В прошлом году Rīgas satiksme перевезло 147,3 млн пассажиров, в том числе 12,9 млн пассажиров было перевезено микроавтобусами Rīgas mikroautobusu satiksme.
Оборот компании в 2018 году составил 175,355 млн евро, а убытки - 6,278 млн евро.
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