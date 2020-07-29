Фото ⟩ Дистанцированный хадж паломников-мусульман

В этом году количество участников значительно ограничено, чтобы можно было обеспечить физическую дистанцию.

Министр по делам хаджа Мухаммад Бентен сообщил, что в паломничестве сможет принять участие небольшое и ограниченное число людей, которые в данный момент проживают в Саудовской Аравии. Он указал, что в хадже не могут принимать участие люди старше 65 лет. Кроме того, всем паломникам и обслуживающему персоналу необходимо будет провести в карантине две недели до и после хаджа.

Правительство разрешило участвовать в паломничестве от 1000 до 10 000 человек. Точное число пока не названо. Заявки будут принимать в интернете, и кандидаты должны быть в возрасте от 20 до 50 лет, без тяжелых проблем со здоровьем и симптомов коронавируса.

Участникам хаджа будут сделаны тесты на Covid-19 и выданы смарт-браслеты, которые позволят следить за их передвижением.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и является обязательным для любого здорового верующего, который может себе это позволить.

Галерея: Дистанцированный хадж паломников-мусульман