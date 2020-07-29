Минфин: в первом полугодии план налоговых поступлений не выполнен на 9,3%

Поступления совокупного бюджета составили 5,52 млрд евро, расходы - 5,66 млрд евро.

Минфин указывает, что отставание от плана было по всем крупнейшим группам налогов.

Исключение составляет подоходный налог с населения, поступления по которому на 35,3 млн евро или 4,4% превысили план, что связано с перевыполнением плана в первые два месяца года.

На 196,4 млн евро не выполнен план по НДС, на 102,9 млн евро - по социальным взносам, на 84,1 млн евро - по акцизному налогу, на 42,7 млн евро - по налогу на прибыль предприятий, на 22,9 млн евро - по налогу на недвижимость.

Резко уменьшились по сравнению с прошлым годом поступления налога на лотереи и азартные игры - на 8,4 млн евро или 33,9%

Минфин отмечает, что на объем налоговых поступлений в этом году влияет не только уменьшение экономической активности, но и продление срока уплаты налогов, которое правительство утвердило как одну из мер поддержки в период пандемии.

Налоговые поступления в первом полугодии уменьшились не только в сферах, тяжелее всего затронутых кризисом (транспорт, услуги гостеприимства), но и, например, в строительстве. Выросли налоговые поступления в отрасли ИКТ и в медицине.

Дефицит государственного бюджета в первом полугодии составлял 232,8 млн евро, а в бюджете самоуправлений был излишек в размере 101,4 млн евро.