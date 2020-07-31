Зарплата врача - 3833 евро. Как выглядит семилетний план повышения оплаты труда медиков

Медики высказывают положительное отношение к новой модели, однако у Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода есть ряд опасений по поводу реальной возможности внедрения новой модели.

Согласно разработанному плану, повышение заработной платы для медицинского персонала будет постепенным - желаемого уровня оклад медиков достигнет в течение семи лет.

По данным Национальной службы здравоохранения, средняя зарплата врача в прошлом году составляла 2003 евро до уплаты налогов. Планируется, что в 2027 году средняя зарплата врача составит 3833 евро.

Таким образом, ожидается ежегодное повышение заработной платы врачей на 11,5%.

Зарплаты медицинского персонала и персонала по уходу за пациентами, например, медсестер и помощников врачей, будут расти на 12% в год. Таким образом, их зарплаты к 2027 году должны увеличится с 1150 евро до 2059 евро.

В свою очередь средняя зарплата помощников медицинского персонала и персонала по уходу за пациентами, например, помощников медсестер, будет расти на 5% в год, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.

Для реализации этой идеи каждый год потребуется дополнительно 70-75 млн евро. Внедрение новой модели оплаты труда медиков планируется начать 1 января следующего года, а завершить через два года - 1 января 2023 года.

В свою очередь омбудсмен Юрис Янсонс считает, что для проведения реформы системы оплаты труда медиков срок неприемлем.

По его словам, видно, что расчеты министерства здравоохранения основаны на определенной методике. "Однако неудовлетворительным является то, что первые выплаты фактически начнутся в 2023 году, а вся реформа завершится в 2027 году. Это, на мой взгляд, неприемлемо. Семь лет - это слишком долго", - сказал Янсонс.