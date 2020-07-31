Вбиты первые железобетонные сваи Саркандаугавского моста

Работы планируется завершить в 2022 году, строительство путепровода существенно сократит пробки на магистральных улицах Саркандаугавы и около железнодорожного переезда Рига-Скулте.

"Строительство путепровода Рига-Скулте - один из важнейших объектов развития инфраструктуры в столице за последние годы. Путепровод существенно уменьшит транспортный поток на железнодорожных переездах Саркандаугавы, улучшит для жителей окрестностей возможности передвижения и безопасность движения, а также в долгосрочной перспективе будет способствовать развитию всеобъемлющей и интегрированной инфраструктуры дорожного движения и перенаправлению потоков транзитных грузов из центра города и Саркандаугавы", - подчеркнул директор департамента Виталий Рейнбах.

В этом строительном сезоне планируется вбить 1200 железобетонных свай путепровода. Общая длина путепровода составит неполный километр - 770 метров, на нем будет четыре полосы движения. Путепровод соединит проспект Виестурса с улицей Твайка.

В ходе реализации проекта будут приведены в порядок все прилегающие перекрестки и подъездные пути. Также проект предусматривает улучшение велосипедной и пешеходной инфраструктуры - на участке проспекта Виестура от проспекта Межа до железнодорожной станции "Мангали" будет построена велодорожка.

Один из главных плюсов проекта состоит в том, что будут перенаправлены потоки транзитных грузов из центра города.

Строительство путепровода Рига-Скулте на Саркандаугаве ведет объединение OTC, в которое входят три строительные компании - Binders, LNK Industries и Latvijas tilti.

Планируемая стоимость путепровода - 45,4 млн евро, без налога на добавленную стоимость - 35,11 млн евро. Финансирование из Фонда сплочения Евросоюза на этот проект составит 27,15 млн евро, дотация из государственного бюджета - 1 млн евро, а остальная сумма будет покрыта из средств самоуправления.