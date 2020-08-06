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airBaltic начинает полеты на Родос в Греции

Аэропорт "Рига" 18 мая

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская авиакомпания airBaltic начинает прямые сезонные рейсы из Риги на остров Родос в Греции, сообщила агентству LЕТА представитель авиакомпании Алиса Бриеде.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

С 13 августа airBaltic увеличит количество рейсов на маршруте Рига - Афины до трех в неделю, а 4 сентября начнет новые сезонные рейсы в Салоники.

В первом полугодии 2020 года airBaltic перевезла 810 317 пассажиров, что на 64% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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