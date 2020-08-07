Процессы нельзя пускать на самотек

"Здесь у нас как у экспертов появилась возможность - мы много работали, чтобы наши клиенты успешно "перезимовали" этот период. Проблема для многих компаний - это безопасная ИТ-среда, и у нас это успешно обеспечено - заказчик может быть уверен, что данные защищены и работа сделана", - говорит Бекере.

Что изменилось в деятельности компании с начала кризиса? Бекере говорит, что компания смогла эффективно и ловко адаптироваться, переориентироваться, и клиентам было предложено сделать то же самое.

"Эта ситуация помогла всем перейти в электронную среду - счета, договоры, годовые отчеты с электронными подписями, коммуникации по видеоконференции. Объем бумаги уменьшается, потому что клиент все больше осознает, что в этом нет необходимости, и много может быть предоставлено в электронном виде в соответствии с нормативными актами. Мы чувствуем себя еще ближе к нашим клиентам, потому что быстро реагировали на ситуацию и начали активно общаться со всеми клиентами, и продолжаем это делать сегодня. Компания стала более эффективной, мы все более оптимальны - онлайн, электронная подпись, удаленная работа", - говорит Бекере.

Член правления Numeri Лилита Бекере ФОТО: Publicitātes foto

Что касается финансовой стороны воздействия кризиса, член совета директоров Numeri считает, что переход на аутсорсинг может снизить существующие административные расходы компании.

"Нам, наверное, повезло с отраслью, потому что это "тихий" период, осенью приходят новые клиенты, поэтому резкого спада по количеству новых клиентов не было. Все больше компаний начинают интересоваться возможностями аутсорсинга", - объясняет Бекере.

Она добавляет, что одной такой формулы счастья не существует - все, конечно, зависит от самих людей, а также от бизнеса. Руководство компании должно принимать стратегически правильные решения, и это можно сделать в сотрудничестве с бухгалтером и налоговым консультантом, которые предложат возможные решения, чтобы руководство пришло к общему знаменателю и четкому плану действий.

Говоря о преимуществах кризиса, Бекере отмечает, что компания рассматривает кризис как возможность. "Мы оценили возможности нашей команды. Мы готовы к новому этапу и понимаем, насколько важно в компании управление человеческими ресурсами и каналами связи", - говорит Бекере.

Другим предпринимателям Бекере рекомендует "иметь четкий план действий и механизм достижения поставленных целей. И важно, чтобы об этом знали все сотрудники компании. Процессы нельзя пускать на самотек. Руководство "должно держать руку на пульсе" и принимать конкретные, а иногда и неудобные решения, когда это необходимо".

В рамках проекта мы говорим о новой ситуации, возникшей из-за Covid-19, о том, как изменилась работа предприятий, каковы потери, принес ли кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятий. В рамках проекта предприниматели поделятся опытом и посоветуют, что делать, чтобы легче преодолеть кризис, создавая свое искусство предпринимательства, как справляться со сложной ситуацией.

"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли государственные механизмы поддержки сохранить сотрудников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, которые считаются главной "группой риска" в контексте данного кризиса.

Проект реализуется в сотрудничестве с банком SEB.