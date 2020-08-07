Пт, 7.08.2020
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airBaltic возобновляет прямые рейсы в Штутгарт

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийская авиакомпания airBaltic с сегодняшнего дня возобновит прямые рейсы Рига-Штутгарт (Германия), сообщила агентству LЕТА представитель авиакомпании Алиса Бриеде.

Полеты на самолете Airbus A220-300 будут выполняться два раза в неделю.

Со среды, 5 августа, airBaltic возобновила полеты в столицу Грузии Тбилиси.

В первом полугодии 2020 года airBaltic перевезла 810 317 пассажиров, что на 64% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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