airBaltic возобновляет прямые рейсы в Штутгарт

Полеты на самолете Airbus A220-300 будут выполняться два раза в неделю.

Со среды, 5 августа, airBaltic возобновила полеты в столицу Грузии Тбилиси.

В первом полугодии 2020 года airBaltic перевезла 810 317 пассажиров, что на 64% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.