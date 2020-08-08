Сб, 8.08.2020
Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника. Живущая в Бейруте эстонка

У Origo закрыли движение для транспорта и пешеходов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во время работ по подъему оборудования в рамках перестройки здания А торгового центра Origo с 6:00 сегодняшнего дня по 22:00 9 августа перекрыто движение транспортных средств и пешеходов на ул. Сатеклес, сообщает Рижская дума.

Движение перекрыто на участке ул. Сатеклес от ул. Марияс до ул.Элизабетес.

Проводящим работы компаниям поручено установить дорожные знаки, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий (расположенных на этом участке улицы) к месту жительства или работы.

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