Беларусь: задержана глава избирательного штаба Тихановской Мария Морозова

Пресс-представитель Тихановской рассказал журналистам, что Морозова задержана и, вероятно, не будет освобождена до понедельника.

На этой неделе Морозову уже задерживали, однако вскоре освободили.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут выборы президента.

65-летний президент Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, добился, чтобы его сильнейшим конкурентам было запрещено баллотироваться на выборах.

В результате, его главным конкурентом будет 37-летняя Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего задержанного мужа Сергея Тихановского.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1995 года не признала свободными и честными ни одни выборы в Беларуси.

В ОБСЕ сообщили, что в этом году организация не будет направлять своих наблюдателей, так как Беларусь не выслала вовремя приглашение.

Организация также выразила опасения по поводу запугивания и задержания оппозиционных политиков.