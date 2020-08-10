Борьба жителей Южной Кореи с Covid-19: стирают деньги в стиральной машине и засовывают в микроволновку

Мужчина положил в стиральную машину долларовые банкноты на неизвестную сумму, и большая часть из них безвозвратно испортилась. После произошедшего мужчина отправился в банк, чтобы выяснить, можно ли обменять поврежденные деньги на новые.

Представитель банка рассказал, что неизвестно, сколько именно банкнот мужчина постирал, так как работники банка не считали банкноты, поврежденные слишком сильно, чтобы их можно было обменять.

Всего мужчина получил новых банкнот почти на 20 тысяч евро.

В свою очередь другой человек пытался продезинфицировать деньги в микроволновке. В этой ситуации потери оказались куда меньше - банк вернул ему около 4000 долларов.

Работники банка призывают не класть деньги ни в стиральную машину, ни в микроволновку.