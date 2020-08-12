"Уходи!": в Риге прошел пикет в поддержку участников протестов в Беларуси

Согласно выдвинутым ранее прогнозам, в пикете должны были принимать участие 40-50 человек, однако, судя по фото и видео с места, их, очевидно, больше. Согласно оценке агентства LETA, на пикет собралось более 300 человек.

Люди периодически скандировали "Жыве Беларусь!" и "Прочь диктатуру!", "Свободу белорусам!", "Уходи!", "Не бей свой народ!"

На плакатах по-русски и по-английски написано "Беларусь заслуживает перемен", "Белоруссия заслужила свободу", "Свободу политзаключенным", есть также портреты президента Александра Лукашенко с каплями крови, капающими с его усов.

Также люди принесли воздушные шары белого и красного цветов.

Галерея: Пикет у посольства Беларуси

За пикетом наблюдала полиция, которая не разрешала людям стоять рядом с посольством, разводя их по обе стороны улицы.

Видеозапись прямой трансляции:

О проведении пикета ранее в социальных сетях сообщила бывший депутат Сейма Лолита Чигане. Пикет призван выразить поддержку представителям белорусской общественности, которые подвергаются насилию за желание жить в честном государстве.

Пикет прошел на улице Элияс, 18.

Как люди собирались на пикет:

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Галерея: Что происходило у посольства Беларуси в Риге в день выборов?

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные организации должны расследовать процесс выборов президента в Беларуси, а власти этой страны - освободить задержанных.

"Латвия как соседнее с Беларусью государство полностью поддерживает стремление белорусского народа жить в независимом, демократическом и правовом государстве", - сказал Левитс, добавив, что Латвия и Беларусь являются членами ОБСЕ и вместе с другими членами этой организации разработали стандарты свободных, демократических выборов.

Президент призвал белорусские власти освободить всех задержанных в ходе протестов и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

Задержанные в Беларуси участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявило Министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ. Правительство и правоохранительные органы Беларуси должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Беларуси. Латвия как соседнее с Беларусью государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.

Как свидетельствуют официальные результаты выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером в воскресенье в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. В понедельник МВД сообщило, что за участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. человек в Минске.