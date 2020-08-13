Определен победитель закупки на реализацию проекта Кекавской окружной дороги

Из двух претендентов, которые подали окончательные предложения, предложение Kekava ABT было признано экономически более выгодным. Контролирующий объединение инвестиционный фонд TIIC 2 S. C. A. SICAR специализируется на крупных проектах транспортной и общественной инфраструктуры в Европе и других регионах мира. Его доля в объединении составляет 80%, по 10% вложений обеспечивают "A. C. B." и Binders.

Вторым претендентом было испанское предприятие Cointer Concesiones, его предложение было на 11% дороже.

Публичным партнером по проекту является государство в лице Министерства сообщения, от имени которого проект реализует ЛВЦ.

На этой неделе Кабинет министров одобрил строительство Кекавской окружной дороги как первого крупного индустриального проекта на основе ПЧП в странах Балтии, который будет реализован на основе принципа "спроектируй - построй - содержи - финансируй".

Кекавская окружная дорога станет участком главной государственной автодороги A7 Рига - Бауска - литовская граница с 7,78-й по 25-й километр. Общая протяженность ее полос составит около 100 км, в том числе четырехполосной дороги - 12,22 км, двухполосной - 5,36 км, параллельных дорог и путепроводов - 20,7 км.

Также проект предусматривает строительство двух туннелей, шести мостов и путепроводов, 10 кольцевых перекрестков, двух пешеходных мостов и туннелей и 6,5 км шумозащитных заграждений.

Как указали в ЛВЦ, согласно договору ПЧП проектирование и строительство дороги не потребует финансирования со стороны государства. После окончания строительства государство в течение 20 лет полностью рассчитается с частным партнером. Срок договора ПЧП по проекту составляет 23 года.