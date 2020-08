Определен победитель закупки на реализацию проекта Кекавской окружной дороги

ГАО Latvijas valsts ceļi по итогам закупки предоставило право заключить договор публичного и частного партнерства (ПЧП) о проектировании, строительстве и техническом обслуживании Кекавской окружной дороги объединению Kekava ABT, в которое входят зарегистрированный в Люксембурге инвестиционный фонд "Transport Infrastructure Investment Company 2 S. C. A. SICAR" (TIIC 2 S. C. A. SICAR), АО "A. C. B." и OOO Binders, сообщила агентству LETA представитель ЛВЦ Анна Кононова.