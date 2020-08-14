24-летняя королева красоты погибла во время нелегальных гонок. Она пыталась сделать впечатляющее фото

О смерти Дербиной сообщила Читинская государственная заводская конюшня, где Татьяна снимала незаконные гонки. Во время последнего заезда она выбежала на трассу, чтобы найти лучшее место для фото, но попала под колеса мотоцикла.

Тетя участницы конкурса красоты Мария публично высказала мнение, что столкновения можно было избежать, если бы мотоциклист был более осторожен. "Все-таки склоняюсь к тому, что он решил понтануться перед публикой и неосознанно совершил наезд". Татьяне было 24 года, она занималась конным спортом и работала фитнес-тренером. Девушка неоднократно участвовала в конкурсах красоты "Мисс Чита".