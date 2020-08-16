Получат ли фермеры меньше в прямых платежах ЕС?

Примеры предложений поддержки, которые внесли в июне, на 2022 год за гектар: Выращивание культурных растений, привлекающих азот (клевер, люцерна), нектароносов, промежуточных культур – 118 евро

Если известковать площади культурных растений, которые привлекают азот – 54 еврo

За фрукты и ягоды – 188 евро

За овощи – 463 евро

За семенной картофель – 515 евро

За одну дойную корову – 201 евро2

"Это враньё – 200 евро на гектар, что получат фермеры. Это враньё, 100, 105 евро – максимум, что фермеры получат".

Так в передаче Лаздиньш прокомментировал слова премьера Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) ранее сказанные в СМИ. Кариньш говорил, что "в сельском хозяйстве достигнутый общий объём прямых платежей вырос на 40% - это значит, что, если сейчас крестьяне получают 179 евро за гектар, то в 2022 году смогут получить в среднем 200 евро, а в 2027 году – 215 евро за каждый гектар".

В Министерстве земледелия объяснили Re:Check, что 200 евро на гектар – это средний уровень прямых платежей по стране. Реальный платеж на гектар зависит от мероприятий, которые решит выполнить крестьянин.

В министерстве сказали, что некоторые фермеры не будут выполнять мероприятия экосхем, а значит, получат меньше. Но другие будут — даже четыре мероприятия на одном гектаре. Если смотреть по предложениям, которые внесли в июне, то для фермы, которая не осуществляет экосхемы и не производит культурные растения, поддержка хозяйству будет примерно 100 евро за гектар. Однако эта сумма может составить даже несколько сотен за гектар, если заниматься, например, биологическим сельским хозяйством. Некоторые фермеры смогут получить даже около 700 евро за гектар, уверили в министерстве. Правда, суммы ещё могут существенно измениться.

Средняя сумма – 200 евро за гектар – подсчитана по данным на 2016 год за площадь сельскохозяйственной земли в стране. В министерстве добавили, что уже знают – в 2022 году истинная площадь сельскохозяйственной земли будет больше, поэтому средний уровень платежей может снизиться до 194 евро за гектар.

"Если ты живёшь, обрабатываешь площадь в два, три или четыре гектара, к тому же ты не должен в обязательном порядке производить, ты за это получишь деньги. На такие цели мы должны направлять 200 миллионов из этого пакета прямых платежей".

О необходимости оказывания большей поддержки небольших хозяйств Лаздиньш упомянул как об ещё одном факторе, который снизит средства, доступные крупным фермерам. Однако названные Лаздиньшем числа ошибочны. В министерстве отметили: хоть ранее и обсуждалось, что малые хозяйства могут получить платежи от 700 до 1250 евро, и это обошлось бы в целом в 204 миллиона – с этим фермеры не согласились. Поэтому будет доступна поддержка в размере от 500 до 1050 евро – в общем 151 миллион евро.

Курме пояснила, что требование направить больше денег малым хозяйствам появилось потому, что сейчас 80% из всего финансирования прямых платежей ЕС получает лишь 20% крупнейших хозяйств. Когда Re:Check спросил об этом у Лаздиньша, он высказал опасение, что изменить эту пропорцию при помощи выделенного финансирования государство не сможет. Поэтому, по его словам, со временем придётся всё же пересмотреть разделение финансирования ещё раз.

В министерстве также отметили, что наибольшую часть этого финансирования малые хозяйства получили бы и в том случае, если бы новый специфический платеж не вводился. В своем ответе Re:Check министерство написало, что меньше половины из увеличенного финансирования получат, снизив базовую поддержку другим.

Лаздиньш прав, что деньги смогут получить и те фермеры, которые не занимаются производством. Требуется либо использовать землю для производства, либо содержать её в пригодном для производства состоянии. Однако требование о производстве не обязательно также и в ряде других видов поддержки, рассказали в министерстве.