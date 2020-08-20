Balticovo инвестировало более 10 млн евро в комплекс содержания кур вне клеток

В расположенном в Иецаве комплексе будет содержаться 400 000 кур. Проект реализован в течение двух лет.

26 августа состоится торжественное открытие комплекса, в котором примут участие председатель правления Balticovo Владимир Мхитарян, председатель совета Валдис Гримзе, министр земледелия Каспар Герхардс, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и др.

В 2018 году оборот Balticovo составил 48,669 млн евро, прибыль - 5,374 млн евро. Финансовые результаты предприятия за 2019 год еще не опубликованы.

Птицекомплексы Balticovo расположены в Иецаве, Мадоне и Даугавпилсе. 70% произведенной продукции предприятие экспортирует в более чем 20 стран.

Крупнейшим владельцем предприятия является ООО BCO" которому принадлежат 95,42% акций, а истинными выгодополучателями - Татьяна Поплавская и Валдис Гримзе.