В Латгале обнаружена очередная плантация марихуаны

Стражи порядка в рамках ранее начатого уголовного процесса провели проверку на дачах в Краславском крае. Во время проверки стражи порядка констатировали оборудованную в помещениях плантацию марихуаны.

Всего в ходе обыска было изъято 148 похожих на марихуану растений, готовая продукция в размере около 60 граммов, а также необходимое для выращивания оборудование.

Точный состав и количество изъятого вещества установит экспертиза. Подозреваемый - мужчина 1969 года рождения - ранее в поле зрения полиции не попадал.

Кроме того, на прошлой недели сотрудники отдела Криминальной полиции участка Даугавпилс получили информацию, что на территории Даугавпилсского края, возможно, выращивается конопля.

14 августа в Даугавпилсском крае был задержан мужчина 1992 года рождения, который признался в упомянутых нарушениях и добровольно указал место, где выращивает похожие на коноплю растения. Во время осмотра в лесном массиве полицейские обнаружили содержащие наркотические вещества растения, скорее всего - коноплю. Всего было найдено 30 растений. Также был проведен обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого было обнаружено примерно 25 граммов готовой продукции.

ФОТО: Госполиция

Полиция продолжает следствие, чтобы установить точные состав и количество конфискованного вещества назначены экспертизы.

Всего в этом году на территории управления Госполиции Латгальского региона были обнаружены десять мест, где выращивали марихуану. Госполиция продолжает вести активную работу в данной сфере.