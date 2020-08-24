Forbes опубликовал список самых ценных мировых брендов

Годовой список Forbes составляет 100 лучших компаний мира по фискальным данным за 2019 год с оценкой их доходов и прибыли. В список также входят компании со значительным ростом бренда в 2019 году, такие как Amazon, Netflix и PayPal, которые также являются крупными победителями во время пандемии, следуя общим тенденциям в области электронной коммерции, потоковой передачи и цифровых платежей.

Например, Apple снова оказалась на вершине списка как самый ценный бренд с 241,2 миллиарда долларов, за ним следуют Google (207,5 миллиарда долларов), Microsoft (162,9 миллиарда долларов), Amazon (135,4 миллиарда долларов) и Facebook (70,3 миллиарда долларов).

А также в списке уже третий год телекоммуникационный гигант Huawei - на этот раз единственный китайский технологический бренд, включенный в список самых ценных мировых брендов этого года.

Компания Huawei, занимающая 93-е место в этом году, имеет стоимость бренда в 8,5 миллиарда долларов и прибыль в 188,6 миллиарда долларов в прошлом году.

Индустрия высоких технологий была наиболее распространенной в списке: 20 компаний, за которыми следовали 14 поставщиков финансовых услуг, 11 крупнейших мировых автосалонов и 8 игроков розничной торговли.

Общая стоимость 100 самых ценных брендов в этом году составляет 2,54 триллиона долларов США по сравнению с 2,33 триллиона долларов США в прошлом году. Компании, зарегистрированные в США, составляют более половины или 50 из 100 крупнейших компаний, за которыми следуют Германия (10), Франция (9), Япония (6) и Швейцария (5).