В Риге за 50 млн евро отремонтируют школы и детские сады

25,6 млн евро из этой суммы составляет софинансирование Европейского союза для повышения энергоэффективности зданий учебных заведений.

В этом году различные ремонтные работы уже выполнены и будут продолжены до конца года в 61 детском саду и 40 школах.

Крупнейшие строительные работы проходили в Рижской классической гимназии, Рижской Золитудской гимназии и в Рижской английской гимназии, где построены новые пристройки и корпуса с лабораториями.