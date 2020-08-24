Пн, 24.08.2020
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В Риге за 50 млн евро отремонтируют школы и детские сады

ФОТО: Zane Bitere/LETA

​Затраты на ремонт учебных заведений Риги в этом году составят почти 50 млн евро, сообщил на пресс-конференции замдиректора департамента собственности Рижской думы, начальник строительного управления Рихард Русин.

25,6 млн евро из этой суммы составляет софинансирование Европейского союза для повышения энергоэффективности зданий учебных заведений.

В этом году различные ремонтные работы уже выполнены и будут продолжены до конца года в 61 детском саду и 40 школах.

Крупнейшие строительные работы проходили в Рижской классической гимназии, Рижской Золитудской гимназии и в Рижской английской гимназии, где построены новые пристройки и корпуса с лабораториями.

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