В Риге за 50 млн евро отремонтируют школы и детские сады

Затраты на ремонт учебных заведений Риги в этом году составят почти 50 млн евро, сообщил на пресс-конференции замдиректора департамента собственности Рижской думы, начальник строительного управления Рихард Русин.
25,6 млн евро из этой суммы составляет софинансирование Европейского союза для повышения энергоэффективности зданий учебных заведений.
В этом году различные ремонтные работы уже выполнены и будут продолжены до конца года в 61 детском саду и 40 школах.
Крупнейшие строительные работы проходили в Рижской классической гимназии, Рижской Золитудской гимназии и в Рижской английской гимназии, где построены новые пристройки и корпуса с лабораториями.
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