Вт, 25.08.2020
Можно сделать вывод, что это осознанное отравление - использование против человека вещества из арсенала боевой токсикологии. Кандидат медицинских наук об отравлении Навального
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Франция также призвала Россию расследовать "преступный акт" против Навального

Алексей Навальный.

ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Во вторник, 25 августа, Франция сообщила, что российский политик Алексей Навальный является жертвой преступного акта и призвала Москву срочно расследовать это дело, сообщает агенство LETA.

"Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни", - заявило ведомство Франции.

Министерство призвало Россию незамедлительно провести прозрачное расследование обстоятельств совершения преступления. 

В заявлении говорится, что преступники должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Напомним, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому.

Утром 22 августа Алексея Навального доставили на самолете в берлинскую клинику Charité. Операция по его вывозу была сопряжена со многими трудностями. Полиция Германии установила возле госпиталя Charité в Берлине круглосуточную охрану.

Галерея: Навального транспортируют в клинику Charité в Германии

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