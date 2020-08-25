Франция также призвала Россию расследовать "преступный акт" против Навального

Во вторник, 25 августа, Франция сообщила, что российский политик Алексей Навальный является жертвой преступного акта и призвала Москву срочно расследовать это дело, сообщает агенство LETA.
"Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни", - заявило ведомство Франции.
Министерство призвало Россию незамедлительно провести прозрачное расследование обстоятельств совершения преступления.
В заявлении говорится, что преступники должны быть установлены и привлечены к ответственности.
Напомним, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому.
Утром 22 августа Алексея Навального доставили на самолете в берлинскую клинику Charité. Операция по его вывозу была сопряжена со многими трудностями. Полиция Германии установила возле госпиталя Charité в Берлине круглосуточную охрану.
Галерея: Навального транспортируют в клинику Charité в Германии
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!