Франция также призвала Россию расследовать "преступный акт" против Навального

"Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни", - заявило ведомство Франции.

В заявлении говорится, что преступники должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Напомним, утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому.

Утром 22 августа Алексея Навального доставили на самолете в берлинскую клинику Charité. Операция по его вывозу была сопряжена со многими трудностями. Полиция Германии установила возле госпиталя Charité в Берлине круглосуточную охрану.