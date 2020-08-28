У двух из семи двигателей поездов "Звезда" - технические проблемы. Пустят укороченные составы

Из-за того, что у двух из семи двигателей дизельных поездов "Звезда" российского производства возникли технические проблемы, Pasažieru vilciens (PV) вынуждено пустить по некоторым маршрутам укороченные составы, сообщила представитель предприятия Агнесе Лиците.
Это означает, что при увеличении пассажиропотока на отдельных рейсах уменьшится комфорт пассажиров, так как некоторым придется ехать стоя, а в часы пик не будет обеспечиваться нужная дистанция между пассажирами.
Один из дизельных поездов PV серии DR1A, оснащенный двигателем "Звезда", с 11 августа снят с эксплуатации из-за повреждения двигателя. Поскольку российский производитель "Звезда" находится под санкциями США, заказать нужные запчасти PV не может. Второй поезд этой же серии находится на проверке, так как в двигателе появились признаки поломки.
По словам председателя правления PV Роджера Яниса Григулиса, из-за того, что российский завод находится под санкциями, в зоне риска оказались все семь дизельных поездов серии DR1A. Самый старый из них построен в 1982 году.
В мае PV начало процедуру закупки восьми новых дизельных поездов.
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