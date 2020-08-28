У двух из семи двигателей поездов "Звезда" - технические проблемы. Пустят укороченные составы

Это означает, что при увеличении пассажиропотока на отдельных рейсах уменьшится комфорт пассажиров, так как некоторым придется ехать стоя, а в часы пик не будет обеспечиваться нужная дистанция между пассажирами.

Один из дизельных поездов PV серии DR1A, оснащенный двигателем "Звезда", с 11 августа снят с эксплуатации из-за повреждения двигателя. Поскольку российский производитель "Звезда" находится под санкциями США, заказать нужные запчасти PV не может. Второй поезд этой же серии находится на проверке, так как в двигателе появились признаки поломки.

По словам председателя правления PV Роджера Яниса Григулиса, из-за того, что российский завод находится под санкциями, в зоне риска оказались все семь дизельных поездов серии DR1A. Самый старый из них построен в 1982 году.

В мае PV начало процедуру закупки восьми новых дизельных поездов.