Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Василиса Володина - одна из самых известных астрологов в России. Ее гороскопы пользуются большой популярностью, потому что в них всегда есть полезные рекомендации на все случаи жизни. И эта неделя на стыке лета и осени - не исключение.
На этой неделе заканчивается лето, но нужно помнить, что конец чего-то одного - это всегда начало чего-то другого. Настройтесь на лучшее, чтобы осень стала для вас дверью к новым достижениям, а не поражениям и разочарованиям.
Овен
Овны легко могут преуспеть в любовной сфере. Первые дни этой недели подарят им большую удачу. Примерно с 3 сентября энергия звезд пойдет на спад, поэтому не так легко будет знакомиться и сохранять гармонию в уже существующих отношениях.
Что касается финансовой сферы и работы, то тут у Овнов будет шанс быстро решить накопившиеся задачи и проблемы 31 августа и 1 сентября.
Далее фокус сместится на сферу любви, поэтому оставаться в седле будет немного сложнее. Выходные идеально подойдут для дорогостоящих приобретений. Можно заняться спортом, чтобы выплеснуть лишнюю негативную энергию.
Телец
У Тельцов на первом месте должны стоять финансовые и рабочие амбиции. Этим людям необходима какая-то схема, а также наставления свыше, воодушевление и энтузиазм.
Звезды повысят творческий потенциал представителей данного знака Зодиака и укрепят их интуицию, что очень хорошо скажется на заработках.
Любовь должна временно отойти на второй план. В этой сфере тоже возможны удачные моменты, но тут лучше занять выжидательную позицию. Если со стороны кого-то будет прослеживаться инициатива, можно ответить тем же. Тельцам, которые уже в отношениях, лучше пока не гнуть свою линию, а стараться идти на компромиссы.
Близнецы
Близнецам стоит проявить осторожность в общении со слишком с эмоциональными людьми - они могут не понять шуток и расценить их как издевку, а также отрицательно реагировать на попытки дать совет, подсказать что-то. Лучше просто быть вторым номером в общении с ними - отвечать на вопросы и общаться, только если они обращаются сами.
Самыми тяжелыми днями недели станут пятница и суббота.
В эти два дня звезды и планеты временно отвернутся от Близнецов. Придется быть предельно осторожными в принятии решений и в общении с окружающими.
Самое благоприятное время - начало недели.
Можно преуспеть практически в любых делах. Главное - не бояться идти вперед.
Рак
Ракам с проблемами самоопределения на этой неделе звезды помогут найти свое истинное призвание либо подскажут, как скорректировать свой путь. Не стоит отчаиваться, если не получается найти любимое дело и обрести мотивацию. В период с 1 по 4 сентября многим удастся это сделать.
31 августа - неблагоприятный день, когда лучше не браться за новые дела и не конфликтовать с окружающими. Такое поведение чревато серьезными размолвками, а также негативными последствиями в плане здоровья.
Выходные будут спокойными и размеренными, поэтому 5 и 6 сентября астролог советует Ракам просто отдохнуть и не думать о работе и делах.
Лев
Львам на этой неделе астролог советует сфокусировать внимание на амурной сфере. Тем, кто уже нашел любовь, звезды подскажут путь к ее укреплению. Это идеальный период для совместных дел, романтики, шопинга и развлечений.
Особое внимание стоит уделить членам семьи. На этой неделе желательно навестить родителей и дальних родственников. Возможно, что кому-то потребуется поддержка. На работе и в бизнесе Львам повезет в четверг и пятницу. В эти дни стоит активизировать все свои внутренние ресурсы для достижения целей. Удача улыбнется представителям интеллектуальных профессий.
Дева
У Дев начинается период, когда нужно взвешивать каждое свое решение, потому что даже незначительные жизненные шаги и тот или иной выбор основательно скажутся на будущем. В целом же период будет благоприятным и весьма продуктивным.
Дев ожидает время, когда нельзя просиживать штаны. В работе и делах нужно действовать решительно, расставляя приоритеты и составляя план действий.
Риски и авантюры сейчас точно ни к чему. Очень полезными будут покупки, но только самые необходимые. В любви Девам улыбнется удача - они станут более обаятельными и обретут особый магнетизм для противоположного пола.
Весы
У представителей каждого знака Зодиака есть скрытые возможности. На этой неделе звезды и планеты помогут Весам раскрыть свои умения и таланты. Это очень благоприятно повлияет на умение зарабатывать деньги и на работу в целом. Период окажется очень продуктивным, ярким и насыщенным различными событиями.
Ожидается, что планеты и звезды внесут мелкие коррективы в жизни Весов, поэтому не стоит пугаться, если что-то вдруг пойдет не по плану.
В любовных делах Весы преуспеют. Это прекрасный период для знакомств. Семейным представителям знака стоит больше времени посвящать детям и своей половинке.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе ожидаются постоянные взлеты и падения. Это время будет немного непредсказуемым и непонятным. Ждать чего-то особенного от любимого человека тоже не стоит.
Даже друзья и близкие могут временно отвернуться.
Стоит рассчитывать только на себя. Однако мощная интуиция Скорпионов никуда не денется, так что как минимум один козырь у них останется.
Стоит проявлять больше внимательности и ответственности. В противном случае можно наткнуться на новые проблемы. 31 августа лучше начать с наведения порядка на рабочем месте.
Стрелец
Стрельцы славятся острым умом, невероятной харизмой и стабильной энергетикой, но на этой неделе не помешает и сильное шестое чувство. Звезды настоятельно не советуют Стрельцам обращаться за помощью по каждому поводу. Самостоятельность и самодостаточность - два качества, которые помогут стать успешнее.
Самое благоприятное время - первые три дня сентября.
31 августа лучше временно уйти в тень и не подавать голоса. То же самое касается и воскресенья. В остальное время нужно действовать.
С 1 по 3 сентября важно браться за все, что актуально на данный момент. Стоит остерегаться лени и прокрастинации. Сейчас не время тратить силы на что-то бесполезное.
Козерог
Козерогов ожидает довольно благоприятная неделя, но не без изъянов. Во-первых, могут активизироваться недоброжелатели и завистники. Среди них могут оказаться и энергетические вампиры. Главный девиз этой недели - "доверяй, но проверяй".
Вторая проблема - ограниченный запас сил. Важно помнить о своевременном отдыхе. В остальном неделя будет весьма позитивной.
Можно отдавать себя полностью работе, а в свободное время ходить на свидания или проводить время с детьми и своей половинкой.
Также не стоит рассказывать никому о своих планах, если хочется, чтобы они воплотились в жизнь быстрее.
Водолей
Водолеям в период с 31 августа по 6 сентября улыбнется удача. Звезды будут помогать этим людям во всех их начинаниях и во всех сферах жизни. Это очень благоприятное время для поисков новых увлечений, новой работы, смены обстановки.
Самые благоприятные и яркие дни недели - 1, 2 и 3 сентября.
В эти дни Водолеев ожидает повышенное внимание со стороны противоположного пола, большая удача в делах и в работе, а также творческий взлет.
Энергетика этих людей будет мощной и неисчерпаемой. На выходных желательно сменить обстановку и сфокусироваться на отдыхе.
Рыбы
Рыбам звезды помогут в амурных делах. Особенно это касается тех, кто уже находится в отношениях, но по каким-то причинам испытывает трудности. Звезды помогут обойти стороной ссоры, сгладить острые углы.
В работе Рыб также ожидает некоторый подъем.
Можно браться за самые сложные дела и проекты, не боясь встретить непреодолимые препятствия. Самое главное сейчас - верить в себя.
Неделя идеально подходит для дорогостоящих покупок, раздачи долгов, поиска новой работы, адаптации к новым условиям.
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