Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

На этой неделе заканчивается лето, но нужно помнить, что конец чего-то одного - это всегда начало чего-то другого. Настройтесь на лучшее, чтобы осень стала для вас дверью к новым достижениям, а не поражениям и разочарованиям.

Овен

Овны легко могут преуспеть в любовной сфере. Первые дни этой недели подарят им большую удачу. Примерно с 3 сентября энергия звезд пойдет на спад, поэтому не так легко будет знакомиться и сохранять гармонию в уже существующих отношениях.

Что касается финансовой сферы и работы, то тут у Овнов будет шанс быстро решить накопившиеся задачи и проблемы 31 августа и 1 сентября.

Далее фокус сместится на сферу любви, поэтому оставаться в седле будет немного сложнее. Выходные идеально подойдут для дорогостоящих приобретений. Можно заняться спортом, чтобы выплеснуть лишнюю негативную энергию.

Телец

У Тельцов на первом месте должны стоять финансовые и рабочие амбиции. Этим людям необходима какая-то схема, а также наставления свыше, воодушевление и энтузиазм.

Звезды повысят творческий потенциал представителей данного знака Зодиака и укрепят их интуицию, что очень хорошо скажется на заработках.

Любовь должна временно отойти на второй план. В этой сфере тоже возможны удачные моменты, но тут лучше занять выжидательную позицию. Если со стороны кого-то будет прослеживаться инициатива, можно ответить тем же. Тельцам, которые уже в отношениях, лучше пока не гнуть свою линию, а стараться идти на компромиссы.

Близнецы

Близнецам стоит проявить осторожность в общении со слишком с эмоциональными людьми - они могут не понять шуток и расценить их как издевку, а также отрицательно реагировать на попытки дать совет, подсказать что-то. Лучше просто быть вторым номером в общении с ними - отвечать на вопросы и общаться, только если они обращаются сами.

Самыми тяжелыми днями недели станут пятница и суббота.

В эти два дня звезды и планеты временно отвернутся от Близнецов. Придется быть предельно осторожными в принятии решений и в общении с окружающими.

Самое благоприятное время - начало недели.

Можно преуспеть практически в любых делах. Главное - не бояться идти вперед.

Рак

Ракам с проблемами самоопределения на этой неделе звезды помогут найти свое истинное призвание либо подскажут, как скорректировать свой путь. Не стоит отчаиваться, если не получается найти любимое дело и обрести мотивацию. В период с 1 по 4 сентября многим удастся это сделать.

31 августа - неблагоприятный день, когда лучше не браться за новые дела и не конфликтовать с окружающими. Такое поведение чревато серьезными размолвками, а также негативными последствиями в плане здоровья.

Выходные будут спокойными и размеренными, поэтому 5 и 6 сентября астролог советует Ракам просто отдохнуть и не думать о работе и делах.

Лев