Страны Балтии договорились о технических деталях бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС

"Позиция стран Балтии по вопросу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС едина. Литва, Латвия и Эстония в сущности уже договорились и о необходимых дальнейших шагах, чтобы были осуществлены эффективные технические меры, которые позволят обеспечить непопадание на рынок стран Балтии электроэнергии из Беларуси с момента начала производства электроэнергии на БелАэС", - говорится в комментарии министерства.

Часть мер может быть осуществлена сразу, а часть - после поправок в законодательства стран Балтии.

В соответствии с соглашением после запуска Белорусской АЭС торговля электроэнергией с Беларусью прекратится, для этого будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. Торговлю электроэнергией в ограниченном объеме переведут на направление Россия-Латвия, используя мощности, остающиеся после торговли между балтийскими странами. Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в прежнем объеме. Достигнута договоренность и по тарифам.

Новая трехсторонняя методика расчета пропускной способности для торговли с третьими странами регуляторам этого сектора будет представлена до конца недели.

Латвия на прошлой неделе заявила, что остановит торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС. В Литве такое решение Риги оценили как прогресс в переговорах и пример солидарности в сфере энергетики.

Литва - самый активный критик БелАЭС, которая расположена всего в 50 километрах от Вильнюса. Минск отвергает критику Литвы о несоблюдении требований безопасности.