Побережья Южной Кореи достиг мощный ураган "Майсак"

Он оставил без электроэнергии более 270 000 домашних хозяйств.

Во время подготовки к урагану в Южной Корее эвакуировались более 2400 человек.

В результате урагана оказались затоплены десятки домов и транспортных средств, повалены дорожные знаки и деревья, линии электропередач и столбы освещения.

Из-за проблем с электроэнергией автоматически отключились ядерные реакторы недалеко от Пусана, но утечки радиоактивных материалов не произошло.

В связи с ураганом в Южной Корее были отменены более 950 местных рейсов.

Метеорологическая служба Южной Кореи сообщила, что "Майсак" с порывами ветра до 126 километров в час (35 метров в секунду) движется на север вдоль восточного побережья в направлении Северной Кореи. Метеорологи прогнозируют, что в течение ближайших часов ураган потеряет силу и будет переквалифицирован в тропический шторм.

Буря уже вызвала обширные наводнения в городах восточного побережья, но о пострадавших или погибших информации нет.

В свою очередь береговая охрана Японии ищет транспортное судно, перевозящее скот, со 42 членами экипажа, которое пропало в море. Спасателям удалось найти в море одного человека, другие же по-прежнему числятся пропавшими.

Maysak затронул японский остров Окинава в четверг, но больших разрушений не нанес.