Опытный водитель со "старыми" знаниями - как подросток с только что полученными правами

Несмотря на то, что по данным статистики, например, в Польше на дорогах самые опасные - молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет, все-таки более опытные водители численно создают куда большую группу. Факт, что водительские права были получены несколько десятилетий назад, помогает избежать угроз, однако это не гарантирует безопасность. Итак, ошибки, которые чаще всего допускают опытные водители, и которые могут создать угрозу для безопасности движения.

Знаний, полученных 30 лет назад, недостаточно

Многие водители стараются следить за изменениями в правилах, однако, к сожалению, это не относится ко всем участникам движения.

"Некоторые удовлетворены знаниями, которые они получили во время подготовки к водительским экзаменам несколько десятилетний назад, однако правила дорожного движения постоянно меняются. Случается и так, что даже если водитель слышал об изменениях в правилах, он не всегда может соблюдать их на практике или помнить о них. Это можно заметить в ситуации, когда необходимо создать коридор для оперативного транспорта", - поясняет эксперт школы безопасной езды Renault Кристофс Пела.

Водителям стоит не только освежать свои знания, но и регулярно повторять освоенное ранее. Отдельные знаки дорожного движения в ежедневных поездках встречаются очень редко, поэтому легко забыть, как поступать, увидев их. Однако водители должны быть готовы к таким условиям. Кроме того, стоит рассмотреть возможность улучшить свои навыки на курсах безопасной езды.

Основанная на рутине езда

Многолетняя езда по одним и тем же улицам может "усыпить" бдительность водителя. В этих случаях водитель может не принять во внимание изменения в организации движения, что иногда приводит к выезду на полосу встречного движения. Это можно предотвратить, если внимательно следить за горизонтальными и вертикальными дорожными знаками, а также постоянно концентрироваться только на езде.

Чрезмерная самоуверенность

Даже многолетний опыт езды не гарантирует того, что не будут допущены ошибки.

"Каждый водитель должен принять во внимание свое самочувствие в конкретный день, необходимо избегать длительной езды без перерыва или после бессонной ночи. Уверенность в своих силах не может стать причиной превышения скорости, осуществления рискованного маневра или использования телефона во время движения", - указывает Кристофс Пела.