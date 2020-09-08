Pasažieru vilciens сменит название на Vivi Latvija

Заявки на регистрацию знаков поданы 4 февраля, зарегистрированы они 20 мая на срок до 4 февраля 2030 года.

Передача Nekā personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что PV сменит название на Vivi Latvija, а разработка и внедрение нового дизайна будут стоить до 100 000 евро.

В июле прошлого года PV подписало с чешским предприятием ŠKODA Vagonka договор на сумму 241,889 млн евро о покупке новых электропоездов, которые начнут курсировать в 2022 году.