Домбровскис может стать комиссаром ЕС по торговле

Домбровскис выполняет обязанности комиссара по торговле с 26 августа, когда ушел в отставку Фил Хоган, нарушивший связанные с Covid-19 ограничения в своей стране - Ирландии.

В свою очередь выдвинутой Ирландией для работы в Еврокомиссии Майред МакГиннес будут поручены обязанности комиссара по финансовым услугам, финансовой безопасности и рынку капитала.

Домбровскис в Twitter написал, что для него честь стать кандидатом на должность комиссара по торговле.

"Я готов работать, чтобы защищать интересы ЕС в международной торговле, и продолжу работу как исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам экономики", - заявил он.