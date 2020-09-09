Covid-19: Англия снова усиливает ограничения

Со следующей недели будет изменен соответствующий закон Англии, чтобы снизить максимально допустимое количество людей, которые могут собираться в одном месте, с 30 до шести, за исключением определенных исключений, сообщает AFP.

Исключениями станут большие семьи, свадьбы, похороны, организованный командный спорт, рабочие места и образовательные мероприятия.

Правительство Джонсона также сообщило о начале новой информационной кампании под названием "Руки. Лицо. Помещение", которая расскажет о том, как важны мытье рук, защита для лица и социальное дистанцирование.

"Нам нужно действовать сейчас, чтобы остановить распространение вируса", - сказал премьер перед запланированной на среду пресс-конференцией, на которой он расскажет об ожидаемых изменениях.

В Великобритании умерли более 41 500 человек, у которых было подтверждено заражение новым коронавирусом, и Соединенное Королевство в этом плане занимает в Европе первое место.

Смертность от Covid-19 в Великобритании сейчас сократилась до самого низкого уровня с середины марта, но в других местах Европы быстро растет число случаев заражения - в последние дни сообщалось о почти 3000 новых случаях в день.

Медицинские и научные консультанты единогласны, что "необходимы срочные действия", и полиция попросила сделать правила более простыми, сообщило бюро Джонсона.

"Мы упрощаем и усиливаем правила о социальных контактах, делая их более понятными, что позволит полиции их легче ввести", - сказал Джонсон.

Во вторник правительство установило более строгие ограничения в городе Болтон на северо-западе Англии после "очень значительно прироста" числа случаев Covid-19. Данные исследования социальных контактов свидетельствуют, что это частично вызвало социализирование людей в возрасте от 20 до 40 лет.