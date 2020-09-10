ВИДЕО ⟩ Раздеться за секунду? Для самой сексуальной спортсменки мира это не проблема

Шмидт, которую многие спортивные СМИ считают эталоном красоты и сексуальности, выложила в Instagram видео с необычной подготовкой к забегу на 400 метров.

В ролике Алиса сначала предстала в толстовке и спортивных штанах, а спустя секунду оказалась в коротком топе и шортах.

Так уж вышло, что Алиса гораздо известнее благодаря своим соцсетям, а не успехам в спорте. В 2017 году её признали самой сексуальной легкоатлеткой мира. Громким титулом спортсменку наградило австралийское издание Busted Coverage. И причины у него были, прямо скажем, довольно веские.

Справедливости ради отметим, что награды в лёгкой атлетике у Алисы также имеются. В 2017 году она завоевала серебро в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет, а в 2019-м удостоилась бронзы в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.