В Германии перевернулся автобус: пострадал 31 человек

Представитель полиции сообщил, что три человека серьезно ранены, но их состояние не критическое.

Авария произошла в 05:45 на 24-м шоссе недалеко от города Веббелин в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Оператор Flixbus сообщил, что водитель автобуса соблюдал обязательные периоды вождения и отдыха. Автобус ехал из Гамбурга в Прагу.

Компания сообщила, что все 30 пассажиров и оба водителя были доставлены в больницу в целях предосторожности.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Телекомпания n-tv, ссылаясь на пожарных, работающих на месте происшествия, сообщила, что спасательные операции прошли очень гладко, но было трудно общаться с пострадавшими пассажирами, так как многие из них были иностранцами с плохим знанием немецкого языка. Среди пассажиров были чехи, румыны, турки, китайцы и другие национальности. Обязательное использование масок также затрудняло общение.

Полиция начала расследование инцидента. Сотрудники правоохранительных органов указали, что во время аварии погодные условия были нормальными. Неофициально есть предположения, что водитель мог на некоторое время заснуть за рулем.