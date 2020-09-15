ВИДЕО ⟩ Олег Знарок сделал сюрприз своей дочери в присутствии Панарина

Латвийский специалист в свой выходной отправился в Санкт-Петербург, где в обувном магазине устроил неожиданный сюрприз для своей дочери.

"Вот такие чудеса случаются в Санкт-Петербурге. Когда папу не видела уже полгода и он в свой выходной приезжает на денёк в Питер, чтобы мне сделать такой сюрприз! Люблю", - написала Алиса в Instagram.

Видео встречи Алисы с отцом снял её возлюбленный Артемий Панарин. "Я реву", - немногословно прокомментировал хоккеист.