Вт, 15.09.2020
Pападные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального. Сергей Лавров, глава МИД России
Сергей Лавров, глава МИД России

ВИДЕО ⟩ Олег Знарок сделал сюрприз своей дочери в присутствии Панарина

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Олег Знарок устроил неожиданный сюрприз для своей дочери Алисы.

Латвийский специалист в свой выходной отправился в Санкт-Петербург, где в обувном магазине устроил неожиданный сюрприз для своей дочери.

"Вот такие чудеса случаются в Санкт-Петербурге. Когда папу не видела уже полгода и он в свой выходной приезжает на денёк в Питер, чтобы мне сделать такой сюрприз! Люблю", - написала Алиса в Instagram.

Видео встречи Алисы с отцом снял её возлюбленный Артемий Панарин. "Я реву", - немногословно прокомментировал хоккеист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alisa Znarok (@alisaznarok) on

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back