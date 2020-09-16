Нынешняя ситуация с трудоустройством в стране сделала доступными немало хороших людей

Летом у нас всегда дела были хуже - это сезон отпусков, лица, принимающие решения, уезжают в отпуск, и мы считаем, что летние месяцы по определению являются менее удачными. Планы на эти летние месяцы мы выполнили. Мы также представлены в других странах мира, и мы все еще чувствуем влияние кризиса в Латинской Америке, где не только свирепствует Covid-19, но также есть кризис цен на нефть и риски колебаний валютных курсов. Поскольку наши филиалы есть в разных точках мира, мы не чувствуем, когда в одном регионе ситуация становится хуже. Сейчас есть ощущение, что компания вернулась на правильный путь, и все в порядке.

Всего у нас около 90 тысяч устройств, а к концу года мы планируем иметь 100 тысяч устройств. Если смотреть на темпы роста, то видно, что они только ускоряются. В 2018 году планировалось подключить 15 тысяч устройств, что мы и сделали, в следующем году уже было 20 тысяч, в 2020 году - 25 тысяч. Похоже, у нас это неплохо получается. Чуть более 20 тысяч устройств из всего оборудования находятся в Латвии - пятая часть наших клиентов находится в Латвии, остальные - в других странах.

Так как к клиентам за границу мы тоже ездим на наших автобусах, то с закрытием границ у нас возник вопрос, сможем ли мы вообще попасть к клиентам. Что будет, когда наши мастера вернутся в Латвию? Придется ли им находиться в самоизоляции 14 дней? Так получилось, что весной у нас было несколько проектов в Литве, Эстонии и Германии, но в итоге ограничения были сняты, и мы можем сказать, что нам повезло. Если бы ситуация кризиса продолжалась, то мы могли бы потерять часть бизнеса, потому что не смогли бы физически попасть к клиентам и укомплектовать их автопарк.

Как изменилось деятельности компании с начала кризиса?

Мы полностью изменили представление о том, могут ли сотрудники работать удаленно. Если раньше практически все сотрудники работали из офиса, то теперь обстановка совсем другая. В офисе теперь могут разместиться до 20 человек.

В Mapon работает более 50 сотрудников. Ни дня с тех пор, как мы начали возвращаться в офис, в нем не было 20 человек. Это означает, что сотрудники ценят то, что можно работать удаленно. С началом распространения Covid-19 я с семьей переехал в Энгуре, где мы жили во время чрезвычайной ситуации. Сейчас я езжу в Ригу три раза в неделю, в остальные дни работаю удаленно.

Чем больше мы работаем таким образом, тем лучше понимаем, что нам больше не нужны будут большие офисные помещения.