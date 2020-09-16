Нынешняя ситуация с трудоустройством в стране сделала доступными немало хороших людей
Первые новости о распространении Covid-19 в компании платфоры GPS-слежения и управления автопарком Mapon, вызвали легкий шок, рассказывает директор предприятия Ингус Рукис. Кризисы обычно затрагивают определенный регион, но распространение Covid-19 по всему миру вызвало у него особое беспокойство. Филиалы Mapon находятся в разных уголках мира, и глобальный кризис, безусловно, представляет опасность для компании.
Mapon - это платформа GPS-слежения и управления автомобильным парком. Компания разрабатывает различные телематические решения для нужд компаний в сфере логистики и грузовых перевозок, строительства, сельского хозяйства, курьерских служб, пассажирских перевозок и других отраслей коммерческого транспорта. Компания начала свою деятельность в 2006 году и является частью группы предприяий Draugiem Group.
Рукис рассказывает, что подавить шок помог тот факт, что именно во время крупнейшей вспышки Covid-19 - 15 марта - в компании начал работать новый финансовый директор. Он позаботился о том, чтобы у компании было четкое представление о том, что происходит с финансами предприятия - что происходит с расходами, кто такие должники, с которыми нужно "работать".
"С одной стороны, для нас это был шок, с другой стороны, появилось чувство безопасности, что у нас начал работать профессионал, который возьмет на себя все финансовые вопросы", - говорит Рукис.
Были ли приняты какие-то незамедлительные решения с распространением вируса?
Одним из первых шагов компании стало изучение законодательства об отсрочке налогов. Также первоочередной задачей было понять, что происходит с расходами. Мы очень заботимся о благополучии наших сотрудников, например, предоставляем бесплатные обеды.
Как только мы начали работать удаленно, это означало, что бесплатных обедов в офисе больше не будет. Мы сразу стали разговаривать с владельцем помещения о снижении коммунальных услуг и арендной платы. Мы пользовались множеством различных услуг, например, по уходу за цветами, которые предоставляла компания. Пришлось вести тяжелые разговоры с разными поставщиками таких услуг. Большое спасибо им за то, что они пошли навстречу и поняли, что наступил кризис и что надо помогать компаниям выжить.
Мы ожидали, что это будет безумие. Что клиенты будут отключать абонентское оборудование и приостановят проекты. Так и случилось.
У нас есть клиенты, деятельность которых приостановлена государственными постановлениями. В результате наши клиенты четко заявили нам, что нам больше не нужно отслеживать их автомобили.
Во время кризиса компания Mapon много внимания уделяла продаже услуг транспорта, который занимается доставкой. На них внезапно возник большой спрос. Но при этом появилась новая задача - найти свободное время для того, чтобы установить оборудование Mapon на машины, которые всегда находились в движении.
Компания Mapon не получала государственную поддержку. С одной стороны, жаль, с другой стороны, хорошо, что мы смогли жить без поддержки государства. У нас, как у быстрорастущего предприятия, рост составляет 30% каждый год по сравнению с предыдущим годом, а это означает, что для того, чтобы мы смогли добиться падения в 30% и получить право на государственную поддержку, товарооборот должен был упасть на 60%. Мы не зашли так далеко.
Как кризис Covid-19 повлиял на предприятие Mapon?
Если посмотреть на финансовые результаты, то в марте все шло по плану - бюджет был выполнен. В апреле новые сделки продаж были на низком уровне, падение более чем на 50%. В свою очередь, в мае люди осознали, что кризис подходит к концу, и оснащение автомобилей новым оборудованием вернулось на прежний уровень. Мы были близки к новому рекорду продаж. Получилось, что яма была в одном месяце и она стала глубже в следующем месяце.
Летом у нас всегда дела были хуже - это сезон отпусков, лица, принимающие решения, уезжают в отпуск, и мы считаем, что летние месяцы по определению являются менее удачными. Планы на эти летние месяцы мы выполнили. Мы также представлены в других странах мира, и мы все еще чувствуем влияние кризиса в Латинской Америке, где не только свирепствует Covid-19, но также есть кризис цен на нефть и риски колебаний валютных курсов. Поскольку наши филиалы есть в разных точках мира, мы не чувствуем, когда в одном регионе ситуация становится хуже. Сейчас есть ощущение, что компания вернулась на правильный путь, и все в порядке.
Всего у нас около 90 тысяч устройств, а к концу года мы планируем иметь 100 тысяч устройств. Если смотреть на темпы роста, то видно, что они только ускоряются. В 2018 году планировалось подключить 15 тысяч устройств, что мы и сделали, в следующем году уже было 20 тысяч, в 2020 году - 25 тысяч. Похоже, у нас это неплохо получается. Чуть более 20 тысяч устройств из всего оборудования находятся в Латвии - пятая часть наших клиентов находится в Латвии, остальные - в других странах.
Так как к клиентам за границу мы тоже ездим на наших автобусах, то с закрытием границ у нас возник вопрос, сможем ли мы вообще попасть к клиентам. Что будет, когда наши мастера вернутся в Латвию? Придется ли им находиться в самоизоляции 14 дней? Так получилось, что весной у нас было несколько проектов в Литве, Эстонии и Германии, но в итоге ограничения были сняты, и мы можем сказать, что нам повезло. Если бы ситуация кризиса продолжалась, то мы могли бы потерять часть бизнеса, потому что не смогли бы физически попасть к клиентам и укомплектовать их автопарк.
Как изменилось деятельности компании с начала кризиса?
Мы полностью изменили представление о том, могут ли сотрудники работать удаленно. Если раньше практически все сотрудники работали из офиса, то теперь обстановка совсем другая. В офисе теперь могут разместиться до 20 человек.
В Mapon работает более 50 сотрудников. Ни дня с тех пор, как мы начали возвращаться в офис, в нем не было 20 человек. Это означает, что сотрудники ценят то, что можно работать удаленно. С началом распространения Covid-19 я с семьей переехал в Энгуре, где мы жили во время чрезвычайной ситуации. Сейчас я езжу в Ригу три раза в неделю, в остальные дни работаю удаленно.
Чем больше мы работаем таким образом, тем лучше понимаем, что нам больше не нужны будут большие офисные помещения.
Ранее мы планировали, что через несколько лет нам снова понадобится больше места, но теперь ясно, что нам не придется переезжать в более просторные офисные помещения. Мы изменим модель нашей работы. Мы гораздо свободнее смотрим на удаленную работу.
Было сложно понять, действительно ли сотрудники работают из дома. Мне кажется, это вопрос доверия. До сих пор всегда было ощущение, что нужно видеть сотрудника в офисе за соседним столиком. Теперь мы научились больше доверять сотрудникам и полагаться на них в своей работе.
Если посмотреть на объем проделанной работы, то мы не почувствовали никакой разницы, работали ли мы в офисе как прежде или в раздельном режиме. Это определенно выгоднее. В марте я сам смог переехать на дачу. Почему бы и нет, если детский сад закрыт для детей, и они могут жить у моря в деревне, а я могу одновременно работать? Мы видим, что сотрудники это ценят.
Что дал Вам этот кризис?
Мы заметили, что в это время легче найти хороших кандидатов на определенные должности.
Раньше мы месяцами искали и отбирали лучших, но нынешняя ситуация с трудоустройством сделала доступными немало хороших людей.
Это хорошее преимущество для компаний, которые в настоящее время могут нанимать сотрудников. Компания может привлечь в свой коллектив квалифицированных и хороших сотрудников.
Ваши рекомендации другим предпринимателям в это время.
Для нас было важно создать у сотрудников чувство защищенности и показать, что в компании все в порядке. Раньше мы никогда этого не делали, но весной начали предоставлять в конце каждой недели подробную информацию о том, что происходит в компании, что происходит с денежным потоком, что происходит с результатами продаж. Мы заранее сообщили, что будем делать, если наступит час Х.
Сотрудники были в курсе последних событий, и это, вероятно, помогло. Поэтому я рекомендую не бояться кризисных ситуаций и открыто сообщать о том, что происходит в компании.
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