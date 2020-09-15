"Одна из крупнейших сделок с недвижимостью". Продано здание головного офиса банка Citadele

Литовский фонд инвестиций в недвижимость Lords LB Baltic Green Fund (V) приобрел здание головного офиса банка Citadele в Риге, сообщили агентству LETA в банке.

Сумму сделки банк не разглашает.

В Citadele отметили, что цель Lords LB Baltic Green Baltic Fund (V) - увеличение инвестиционного портфеля в Риге, тогда как банк, передав управление зданием в руки профессионалов в области недвижимости, сможет сконцентрироваться на основном направлении своей деятельности.

"Подписав договор с Lords LB Baltic Green Fund (V), мы осуществили одну из крупнейших сделок с недвижимостью в Риге. Мы начали процесс после того, как несколько потенциальных инвесторов проявили интерес к приобретению этого офисного здания", - отметил член правления Citadele Каспар Янсонс. Он подчеркнул, что местонахождение головного офиса и филиала Citadele останется неизменным.

По словам председателя правления Citadele Йохана Акерблома, в последние годы банк неоднократно рассматривал возможность продать главное здание, осознавая увеличение объема удаленной работы и уменьшение необходимых банку офисных площадей. Площадь помещений главного здания "Citadele" составляет 30 тыс. кв. м.

Закрытым инвестиционным фондом недвижимости Lords LB Baltic Fund (V) управляет литовская компания Lords LB Asset Management. Сейчас под ее управлением находятся 15 фондов: 12 фондов недвижимого имущества, два фонда частного капитала и один фонд энергетики и инфраструктуры. Стоимость активов всех фондов на конец июня 2020 года составляла примерно 650 млн евро.