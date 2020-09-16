Минфин: снижение НДС на продукты питания будет стоить бюджету 80 млн евро

Как сообщалось, депутат Юлия Степаненко и другие депутаты оппозиции подали поправки к закону о НДС, которые предусматривают применение к молоку, хлебу, яйцам, свежему мясу и некоторым кисломолочным продуктам сниженной ставки налога в размере 5%. Цель поправок - снизить налоговую нагрузку при покупке продуктов питания для малообеспеченных слоев населения.

Минфин провел расчеты фискального влияния этого предложения, которые показали, что применение 5%-ного НДС к хлебу и продуктам из зерна создаст для бюджета убытки в размере 22 млн евро, к свежему мясу - 22 млн евро, рыбе - 4 млн евро, молоку, сыру и яйцам - 31 млн евро. В целом в бюджет не поступит 79 млн евро.

Если применять сниженную ставку НДС в размере 12% полностью ко всем продуктам питания, негативное влияние на бюджет может составить около 200 млн евро.

Одновременно Минфин указал, что применение пониженной ставки НДС в зависимости от обстоятельств может положительно или отрицательно влиять на экономику, и, прежде чем принимать решение о введении сниженного НДС, необходимо рассмотреть, не существуют ли более эффективные альтернативные решения для достижения конкретной цели.

С учетом прежнего опыта Латвии Минфин считает, что сниженная ставка НДС - не самый эффективный способ решения социальных вопросов, кроме того, группу менее защищенных людей следует поддерживать прямыми мерами, так как люди с высокими доходами от применения сниженной ставки НДС получают такую же выгоду, как и менее обеспеченные.

"Сниженная ставка НДС - не самый лучший фискальный инструмент для достижения упомянутых целей, так как не всегда в результате снижения ставок уменьшаются цены конкретных товаров или услуг, в результате бюджет теряет средства, а общество не получает ожидаемого снижения цен. Намного эффективнее этих целей можно достичь, используя прямые налоги, пособия, субсидии", - отметили в министерстве.