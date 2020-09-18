LDz: Планируем перевезти 25 млн тонн грузов. Это наполовину меньше, чем годом ранее

В этом году LDz работает в условиях падающего грузооборота, поэтому в центре внимания компании находится снижение затрат, а также поиск новых рынков и привлечение клиентов.

"В этом году планируем перевезти примерно 25 млн тонн грузов, что наполовину меньше, чем годом ранее.

В последующие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно невелик и не заменит те объемы из России, которые мы потеряли", - сказал Клейнбергс.

По его словам, грузооборот уменьшился в связи с тем, что Россия решила направить грузы в свои порты, потому что именно российские грузы составляли в прошлые годы 70% грузооборота LDz. В основном ушли грузы нефти, нефтепродуктов и угля. Все больше угля Россия переваливает на новых терминалах в Усть-Луге, кроме того, зима была теплой, и спрос на уголь в Европе упал.

По словам Клейнбергса, это целый комплекс обстоятельств, который повлиял на объемы грузоперевозок, и задача LDz состоит в том, чтобы делать все возможное для приспособления к ситуации.