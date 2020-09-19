Проиграл в борьбе со сном и очнулся в канаве

Хотя для очевидцев и прохожих сцена выглядела довольно драматичной и навевала мысли о самом худшем, никто серьезных травм не получил.

Как минимум две из поврежденных машин, Volvo и Toyota, вероятнее всего, не подлежат восстановлению, а вот внедорожник BMW ожидает дорогостоящий и трудоемкий ремонт, сообщает Degpunktā.

Галерея: ДТП на Таллинском шоссе

Согласно передаче, авария произошла из-за того, что мужчина солидного возраста, ехавший из Риги в сторону Саулкрасты, внезапно заснул за рулем автомобиля Toyota и выехал на встречную полосу.

Водитель Toyota почувствовал, что сильно устал, поэтому хотел проехать немного вперед, чтобы найти место для спокойного отдыха. Однако сон охватил его, прежде чем он достиг запланированного пункта.

ФОТО: Скриншот кадра из передачи

Водитель Toyota вспоминает, что очнулся только тогда, когда машина уже остановилась. Прошло совсем немного времени, как разбитая машина проскользнула в канаву и въехала в дерево. Другой факт, который немаловажен в данных обстоятельствах, заключается в том, что разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 70 километров в час, и ни Toyota, ни другие участники аварии не превысили ограничение скорости.