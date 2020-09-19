Сб, 19.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Новый антирекорд: в пятницу выявлено 17 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2402 теста на Covid-19, подтверждено 17 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Это наибольшее число подтвержденных за день случаев заболевания с 26 августа, когда было зарегистрировано 18 заболевших.

Согласно информации SPKC, шестеро заболевших вернулись из-за границы - из Великобритании и России. Еще три человека являются контактными лицами инфицированных, а обстоятельства инфицирования еще восьми человек уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 293 309 тестов на Covid-19, заболели 1515 человек. 1248 человек или 83,5% общего числа инфицированных выздоровели, а 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся восемь пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

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