Новый антирекорд: в пятницу выявлено 17 новых случаев Covid-19

Это наибольшее число подтвержденных за день случаев заболевания с 26 августа, когда было зарегистрировано 18 заболевших.

Согласно информации SPKC, шестеро заболевших вернулись из-за границы - из Великобритании и России. Еще три человека являются контактными лицами инфицированных, а обстоятельства инфицирования еще восьми человек уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 293 309 тестов на Covid-19, заболели 1515 человек. 1248 человек или 83,5% общего числа инфицированных выздоровели, а 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся восемь пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.