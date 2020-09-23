Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге и Даугавпилсе, а также в Кулдигском и Олайнском краях

Из выявленных вчера 12 новых случаев заражения Covid-19 пять зарегистрированы в Риге, три - в Даугавпилсе.

Двое инфицированных констатированы в Кулдигском крае, один - в Олайнском крае, еще один - в самоуправлении с уровнем заболеваемости менее пяти случаев.

Таким образом, в настоящее время в Риге зарегистрировано 114 инфицированных, в Даугавпилсе - 27, в Олайнском крае - 15.

Из числа зарегистрированных за прошедшие сутки инфицированных Covid-19 четверо принадлежат к возрастной группе 50-59 лет, по двое - к возрастным группам 40-49 и 60-69 лет. Инфицирован также один ребенок до девяти лет, а по одному инфицированному констатировано в группах 10-19 лет, 30-39 лет и старше 70 лет.

Уже сообщалось, что за прошедшие сутки в Латвии сделано 2733 теста на Covid-19, выявлено 12 случаев заболевания.

По данным SPKC, пять человек являются контактными лицами ранее заболевших, источники заражения остальных семи уточняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 301 818 тестов на Covid-19, заболели 1572 человека. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.