Чт, 24.09.2020
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Алдис Лиелюксис, бывший начальник Госполиции

На счета и квартиру Навального наложен арест

Алексей Навальный

ФОТО: EPA/Scanpix

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в районе Москвы Марьино, сообщает "Медуза".

Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, арест связан с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам пресс-секретаря, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире было объявлено 27 августа.

"Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить" - пояснила Кира Ярмыш. Тогда же были арестованы счета Навального.

Ранее из-за иска компании "Московский школьник" были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК почти миллион евро (88 миллионов рублей). 

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