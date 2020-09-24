На счета и квартиру Навального наложен арест

Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, арест связан с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам пресс-секретаря, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире было объявлено 27 августа.

"Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить" - пояснила Кира Ярмыш. Тогда же были арестованы счета Навального.

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального pic.twitter.com/DwA39HSpzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 24, 2020

Ранее из-за иска компании "Московский школьник" были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК почти миллион евро (88 миллионов рублей).