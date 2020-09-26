Система депозита в Латвии все ближе: представлено первое решение на основе искусственного интеллекта

Галерея: Первое решение для системы депозита на основе искусственного интеллекта

Эту технологию будет использовать новый оператор депозита Nulles depozīts, который с 1 февраля 2022 года будет готов обеспечить работу системы депозита по всей Латвии.

Исследование общественного мнения показало, что 81% жителей Латвии хотят сдавать на вторичную переработку упаковку, которая была повреждена или не имеет этикетки. К тому же 74% в повседневной жизни уже сплющивают предназначенные для сортировки отходы. В свою очередь только 13% домашних хозяйств в Латвии хранят PET и стеклянную тару из-под напитков в таком виде, чтобы она была пригодна для использования в применяемом в настоящее время в соседних странах оборудовании депозитной системы*.

Новый оператор Nulles depozīts выступает за использование современных технологий в сортировке отходов в Латвии и объединил защитников технологий, окружающей среды, предпринимательской деятельности, интересов общества, призывающих законодателей создать современную, долговечную и способную легко адаптироваться в будущем систему сбора подлежащей переработке упаковки и прозрачной логистики полученных ресурсов.

Компания WinGo Deposit создала оборудование, обеспечивающее расходы на оборудование депозитной системы, равноценные тем, которые уже используются в других странах.

"Большой целью нашего объединения является ноль упаковки в природе, и это достижимо. Латвийское общество хочет получить удобную и интуитивно понятную систему для сбора отходов. Исследование показывает, что значительная часть жителей Латвии уже сейчас сплющивает упаковку, а 64% и сдавать ее хотят также в сплющенном виде, между тем 76% считают, что такую упаковку хранить дома намного удобнее. Нашей миссией является сокращение количества выброшенного в природу мусора, 80% которого сейчас составляют PET бутылки, поэтому уже сейчас мы объединяем причастных к достижению цели лидеров отраслей, например, привлекая в качестве партнера Mobilly – для обеспечения эффективной, надежной системы расчетов и учета упаковки", - говорит руководитель Nulles depozīts Арнис Салнайс.

"Одним из приоритетов Министерства охраны окружающей среды и регионального развития является продолжать содействие применению дигитализации на пути к климатическому нейтралитету, что является также главным направлением "Зеленого курса" Европейского Союза. Мы находимся в уникальной ситуации – можем внедрить систему депозита, направленную взглядом в будущее, которая позволит думать шире. Мы как маленькая нация, но с умными головами, можем создавать отличные технологии, которые позволят наконец рассматривать все увеличивающиеся объемы мусора как ресурсы, а не как выбрасываемые вещи. Мы верим в латвийских предпринимателей и в то, что созданной WinGo технологии удастся реализовать свои цели Латвии и в мире", - добавляет парламентский секретарь VARAM Артур Томс Плешс.

Общим желанием общества является не видеть в природе никакого мусора, и нам к этому следует стремиться. "Надеюсь, что наступит такой день – появится система, при которой не будет видно никакого рода выброшенной в природу пластмассы. Латвия обладает огромным потенциалом, и наши молодые таланты способны создавать разные устойчивые решения, например, такую надежду дает созданное WinGo оборудование. Для участников толоки это отличный вариант – собранную и уже давно сплющенную упаковку можно будет сдавать на переработку сразу в аппарат системы депозита", - отмечает руководитель Большой Толоки Вита Яунземе.

*Проведенное агентством Norstat исследование общественного мнения в Латвии о системе депозита и привычках утилизации мусора, сентябрь 2020 года.