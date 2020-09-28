В Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 превысила 10 случаев на 100 000 населения

По данным центра, в воскресенье этот показатель составлял 9,9 случая на 100 000 населения, в понедельник - 10,52 случая. В последний раз более высокая заболеваемость была зарегистрирована 19 апреля - 10,57 случая.

В Литве и Эстонии заболеваемость Covid-19 продолжает расти - в понедельник она составляла 37,58 и 39,55 случая на 100 000 населения. 5

Как сообщалось, из-за продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 в Европе единственным государством, откуда в Латвию можно приехать без самоизоляции, остался Ватикан.

Больше всего случаев - в Риге

Из 21 зарегистрированного в воскресенье нового случая Covid-19 большая часть выявлена в Риге - 14 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Три новых случая выявлено в Даугавпилсе, два - в Царникавском крае, по одному - в Олайнском и Кекавском краях. Один случай выявлен в Алуксненском крае, где ранее все больные Covid-19 выздоровели.

В Риге сейчас Covid-19 болеют 162 человека, в Даугавпилсе - 33, в Олайнском крае - 20, в Кекавском, Царникавском и Алуксненском краях количество заболевших не превышает пяти человек.

Случаи Covid-19 зарегистрированы на данный момент в 41 самоуправлении Латвии.

Восемь заболевших относятся к возрастной группе 30-39 лет, три - к возрастной группе 20-29 лет, три - к возрастной группе до 9 лет, по двое - к возрастным группам 10-19 и 40-49 лет, по одному - к возрастным группам 50-59 лет, 60-69 лет и старше 70 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 21 новый случай Covid-19.

По данным SPKC, 13 человек заразились из ранее известных источников, четыре человека - за рубежом (на Украине и в Индии), а источники заражения еще четырех человек уточняются. 5

За прошедшие сутки сделано 1398 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в Латвии сделано 312 230 тестов на Covid-19, заболевание подтверждено у 1697 человек, 1304 выздоровели.

За прошедшие сутки госпитализированы четыре пациента с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов с коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.