Вилкс: для восстановления экономики Латвии потребуется примерно два года

"У нас должно было быть V-образное развитие, то есть сравнительно глубокое падение и очень быстрое восстановление. Так и произошло бы, но теперь мы видим, что из других регионов идет вторая волна [Covid-19] и гораздо более сильная, чем мы ожидали. Тем самым из-за внешних факторов вновь замедлятся потребление и инвестиции, объем экспорта также может быть меньше", - сказал Вилкс.

Теперь развитие экономики Латвии и остальных стран Балтии будет уже U-образным, и восстановление займет примерно два года.

Вилкс добавил, что Латвия после последнего кризиса стала очень "фискально ответственной", и в текущий кризис также была осторожна в расходах, направив сравнительно малую часть доступных денег предпринимателям и населению. Эта сумма могла бы быть по крайней мере в два раза больше.

По словам Вилкса, проблемами Латвии являются медленность и нерешительность, об этом говорили ему коллеги из других стран. "У нас есть хорошие идеи, мудрые люди, но мы мнемся", - сказал он.