В Domina Shopping обещают крупнейший развлекательный парк под крышей в Латвии

Зона развлечений Domina Shopping станет крупнейшим развлекательным парком под крышей в Латвии с общим объемом инвестиций более 9 миллионов евро. 41

"Торговый центр в глазах покупателей – это место, где на одной территории возможно почти все – купить продукты питания, одежду, вкусно поесть, получить услуги, принарядиться, заняться спортом и развлечься. Именно поэтому строительство развлекательной зоны в Dominа Shopping является логичным шагом к тому, чтобы мы стали многофункциональными и удовлетворяли все желания наших покупателей. Хотя кинотеатры есть и в других торговых центрах, в ближайших к Domina микрорайонах их нет, поэтому мы рады, что уже совсем скоро сможем предложить нашим клиентам очень разнообразные возможности развлечений", - рассказала директор т/ц Domina Shopping Дина Бунце.

Руководитель по развитию Apollo Baltics Тадас Рачкаускас добавляет: "Мы очень взволнованы тем, что совсем скоро сможем открыть в Балтии эксклюзивный развлекательный центр. Apollo Cinema и Super Skypark объединили силы, так как мы хотим предлагать своим посетителя развлечения на мировом уровне, обеспечивая самую лучшую среду для создания незабываемого опыта".

С инвестициями более 9 млн евро в третьем квартале будущего года в торговом центре Domina Shopping будет открыта развлекательная зона площадью 7000 м2 с разнообразными возможностями развлечений – кинотеатром на три зала с самыми современными технологиями демонстрации фильмов и повышенным комфортом, залом для батутов и игр, ареной для лазертага, оснащенной новейшими технологиями, трассой для электрических буферных автомашин и другими развлечениями.

В зоне отдыха будет также 20 специальных комнат для празднования дней рождения с услугами общественного питания.