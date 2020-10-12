Видео ⟩ "Не будь переездом". LDz начинает новую кампанию по безопасности вблизи путей

Осенняя погода - темнота и дождь, темная одежда, шарфы и шапки, а также ежедневная спешка иногда мешают сохранять бдительность и осторожность.

Latvijas dzelzceļš обращает внимание пешеходов, велосипедистов и автоводителей на то, что темнота и осадки ухудшают видимость и слышимость. Это, в свою очередь, влияет на способность адекватно воспринимать то, что происходит в дорожном движении, своевременно замечать рискованные ситуации, что в результате неосторожных действий может угрожать не только здоровью, но и жизни.

Неблагоприятные погодные условия нередко становятся для пешеходов стимулом пересекать железнодорожные пути в неположенных местах, тем самым нарушая правила и рискуя жизнью.

За девять месяцев этого года вблизи железнодорожной инфраструктуры произошло 13 несчастных случаев, и в семи случаях прервалась человеческая жизнь. Необдуманные действия, нарушение правил и невнимательность рядом с железнодорожными путями - вот самые частые причины несчастных случаев.

"В видеоклипе осенней кампании по безопасности мы пытаемся четким обращением пробудить сознание людей, мотивировать их подумать о том, насколько серьезны могут быть последствия одного момента невнимательности рядом с железной дорогой. Мы каждый день волнуемся о множестве разных ситуаций и вопросов, которые нам надо решать, но совсем простая вещь - услышать и увидеть происходящее вокруг - является основой для того, чтобы уберечь самое важное - свою собственную жизнь и жизнь окружающих", - подчеркивает Дайнис Званерс , главный технический инспектор Latvijas dzelzceļš.

Кампания по безопасности Latvijas dzelzceļš с помощью видеоклипа, аудиозаписи и других информационных материалов по всей Латвии будет напоминать людям о необходимости быть внимательными, чтобы не попасть под поезд и не "стать переездом". Посланники осенней кампании - Кристине Гарклава, Лаурис Заланс, Иева Ципрусе и ведущие телепередачи "Mēs ar brāli kolosāli" Иева и Эмилс - актуализируют в социальных сетях вопросы безопасности, а также предложат участвовать в конкурсе с возможностью выиграть уникальные защитные лицевые маски с символикой кампании.

Чтобы привлечь внимание жителей к безопасному пересечению железной дороги и тем самым уберечь свое здоровье и жизнь, Latvijas dzelzceļš уже летом разместило у переходов через железную дорогу по всей Латвии 100 светящихся графических знаков с предупреждением "Не будь переездом. Встань на паузу у железной дороги!".

Напоминания о необходимости остановиться у железной дороги размещены на территориях 25 самоуправлений: Рижского, Огрского, Скриверского, Айзкраульского, Кокнесского, Сигулдского, Лигатненского, Цесисского, Валмиерского. Царникавского, Саулкрастского, Плявиньского, Екабпилсского, Ливанского, Даугавпилсского, Резекненского, Тукумсского, Добельского, Лиепайского, Елгавского, Юрмальского, Бабитского, Марупского, Олайнского и Озолниекского.