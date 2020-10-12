Бюджет 2021: доходы сократятся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро

Расходы бюджета 2021 года прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, а доходы - в размере 9,58 млрд евро.

В свою очередь из закона о госбюджете 2020 года следует, что в этом году расходы запланированы в размере 10,01 млрд евро, а доходы - в размере 9,9 млрд евро.

В 2021 году запланированные поступления в основной бюджет составляют 6,7 млрд евро, а расходы - 7,8 млрд евро. Доходы и расходы специального бюджета запланированы в размере 3,2 млрд евро.

Дефицит общего бюджета правительства в следующем году планируется в размере 1,2 млрд евро или 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров поддержал предложение в 2021 году направить дополнительные средства на повышение зарплат медицинских работников и педагогов, а также налоговые изменения.

В следующем году дефицит государственного бюджета планируется в размере 1,18 млрд евро, или 3,9% от ВВП.

Дефицит бюджета планируется постепенно сокращать - в 2022 году он запланирован в размере 876,9 млн евро, в 2023 году - 563,8 млн евро.

Согласно расчетам Минфина, планируемые налоговые изменения в 2021 году принесут в бюджет дополнительно 69,9 млн евро, в 2022 году - 140,7 млн евро, в 2023 году - 162,7 млн евро.

Наибольшее отрицательное влияние на бюджет следующего года в размере 75,6 млн евро окажет снижение ставки обязательных взносов социального страхования на один процентный пункт. Отрицательное влияние повышения порога применения дифференцированного необлагаемого минимума до 1800 евро в месяц составит 41,6 млн евро.

Самый большой позитивный эффект на бюджет 2021 года окажет изменение пропорции поступлений подоходного налога с населения в бюджеты самоуправлений и госбюджет - соответственно 75% и 25%. В результате госбюджет дополнительно получит 90,9 млн евро. Введение минимальных соцвзносов пополнит бюджет 2021 года на 73,3 млн евро.

Повышение ставок акцизного налога на табачные изделия принесет бюджету в следующем году дополнительные 5 млн евро, а в результате изменений транспортных налогов и пошлин в бюджет планируется дополнительно собрать 12,4 млн евро.

В бюджете 2021 года дополнительно предусмотрено 304 млн евро на приоритетные меры министерств, в том числе 183 млн евро предназначены для повышения зарплат медиков, 33,3 млн евро - повышения зарплат педагогов, 7,2 млн евро - повышения зарплат академического персонала.