ЕС согласовал санкции в связи с отравлением Навального. Лавров пообещал ответить тем же

Послы стран ЕС договорились о введении санкций против шести человек и одной организации из России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщает dpa.
"Медуза" отмечает, что участникам санкционного списка запретят въезд в Евросоюз, а их европейские активы будут заморожены.
Официальное сообщение о санкциях будет опубликовано в журнале ЕС 15 октября.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции.
"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - заявил он.
По информации dpa, санкции коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ") и сотрудников силовых структур.