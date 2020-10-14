ЕС согласовал санкции в связи с отравлением Навального. Лавров пообещал ответить тем же

"Медуза" отмечает, что участникам санкционного списка запретят въезд в Евросоюз, а их европейские активы будут заморожены.

Официальное сообщение о санкциях будет опубликовано в журнале ЕС 15 октября.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции.

"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - заявил он.