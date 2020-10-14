Ср, 14.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK
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ЕС согласовал санкции в связи с отравлением Навального. Лавров пообещал ответить тем же

Сергей Лавров

ФОТО: AFP/SCANPIX

Послы стран ЕС договорились о введении санкций против шести человек и одной организации из России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщает dpa.

"Медуза" отмечает, что участникам санкционного списка запретят въезд в Евросоюз, а их европейские активы будут заморожены. 

Официальное сообщение о санкциях будет опубликовано в журнале ЕС 15 октября.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции. 

"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - заявил он.

По информации dpa, санкции коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ") и сотрудников силовых структур.

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