Авиакомпания Finnair сократит 700 рабочих мест

Финская государственная авиакомпания Finnair после переговоров с профсоюзами объявила о предстоящем сокращении 700 рабочих мест, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Около 600 сокращений произойдет в Финляндии, а еще 100 рабочих мест будут ликвидированы за границей.
Предполагается, что сокращения продлятся до конца марта 2021 года.
По словам гендиректора авиакомпании Топи Маннера, изменения, к сожалению, неизбежны и необратимы. Даже, когда воздушное движение начнет постепенно восстанавливаться, некоторые вещи нужно будет делать по-другому, чтобы добиться успеха в рыночной конкуренции, добавил он.
В Finnair в настоящее время работает около 6500 сотрудников по всему миру.