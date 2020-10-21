Минюст: ограничения на собрания не распространяются на богослужения

На богослужения, организуемые религиозными организациями, не распространяются ограничения на собрания, так как богослужения не считаются ни частными, ни публичными мероприятиями, сообщила агентству LETA представитель Министерства юстиции Ольга Зейле.
На прошлой неделе правительство постановило ввести более строгие ограничения на собрания и использование масок в ряде общественных мест. На частных мероприятиях внутри помещений могут собираться не более 30 человек, а на частных мероприятиях на открытом воздухе - не более 300 человек.
Из-за роста заболеваемости Covid-19 обязательное ношение масок было введено в местах торговли - магазинах, почтовых отделениях, заправочных станциях и др. Их использование также является обязательным на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, а также в культурных и религиозных учреждениях, за исключением мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.
"Это мнение не изменилось с весны. Минюст и религиозные организации будут продолжать придерживаться этой трактовки", - сказала Зейле, добавив, что другие религиозные мероприятия - похороны, крещение или свадьба - считаются частными мероприятиями, и в этом случае применяются ограничения на количество людей.
Руководитель отдела коммуникации и технической поддержки Минюста Ксения Витола добавила, что религиозные организации будут строго соблюдать требования дистанцирования, ношения масок и другие требования эпидемиологической безопасности, хотя на них прямо и не распространяются ограничения на собрания.