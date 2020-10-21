Минюст: ограничения на собрания не распространяются на богослужения

На прошлой неделе правительство постановило ввести более строгие ограничения на собрания и использование масок в ряде общественных мест. На частных мероприятиях внутри помещений могут собираться не более 30 человек, а на частных мероприятиях на открытом воздухе - не более 300 человек.

Из-за роста заболеваемости Covid-19 обязательное ношение масок было введено в местах торговли - магазинах, почтовых отделениях, заправочных станциях и др. Их использование также является обязательным на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, а также в культурных и религиозных учреждениях, за исключением мероприятий, где посетители сидят на конкретных местах.

Представитель Минюста считает, что богослужения, проводимые служителями религиозных организаций в рамках своих обязанностей, не могут рассматриваться как частное или публичное мероприятие. 12

"Это мнение не изменилось с весны. Минюст и религиозные организации будут продолжать придерживаться этой трактовки", - сказала Зейле, добавив, что другие религиозные мероприятия - похороны, крещение или свадьба - считаются частными мероприятиями, и в этом случае применяются ограничения на количество людей.