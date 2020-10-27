Начинается производство второй российской вакцины от коронавируса

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске начал производство вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Поставки вакцины предполагаются в конце ноября или в декабре.
"ЭпиВакКорона" - вторая российская вакцина от коронавируса, первой стала "Спутник-V" Центра эпидемиологии имени Гамалеи.
По данным РИА "Новости", клинические испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Как сообщает РИА "Новости", сейчас идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.